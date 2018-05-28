مستشار الأمن القومى الإسرائيلى يتوجه إلى واشنطن غدا

وكالات الأنباء

يتوجه مستشار الأمن القومى الإسرائيلى مائير بن شبات، إلى واشنطن، غدا الثلاثاء، لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكى جون بولتون، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويلتقى بن شابات، مع نظيره الأمريكى، فى واشنطن، لبحث قضايا الصراع فى سوريا، والموقف من الاتفاق النووى الإيراني، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الاثنين 28 مايو، نقلا عن القناة العاشرة الإسرائيلية، أن مستشار الأمن القومى الإسرائيلي، يغادر غدا الثلاثاء إلى واشنطن لإجراء أول لقاء مع مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون".

وتابعت أن المحادثات بين المسؤولين من المتوقع أن تركز على تنسيق المواقف حيال الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى الإيرانى، فضلا عن مساعى منع تموضع إيران فى سوريا، الذى ترفضه إسرائيل".