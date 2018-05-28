مسئول فلسطينى: اجتماع لـ"تنفيذية التحرير الفلسطينية" برئاسة عباس خلال أيام

رام الله (أ ش أ)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، إن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، حيث سيتم طرح نتائج اجتماعات لجنة المتابعة المشكلة من الرئيس بهدف وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس الوطنى المتمثلة بمواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية والوضع الداخلى وإنهاء الانقسام.

وبشأن الدعوة لعقد دورة للمجلس المركزي، أشار رأفت - فى تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين - إلى وجود اتفاق بأن تتم بعد عطلة عيد الفطر دعوة المجلس المركزى للانعقاد، من أجل بحث تنفيذ قرارات المجلس الوطنى.

وأوضح رأفت أن اللجنة التنفيذية ستطرح فى جلسة المجلس المركزى تقريرها بشأن كل التصورات المستقبلية، ومنها بحث توسيع عضوية المجلس المركزى والدعوة لزيادة تمثيل المرأة فى كل مؤسسات منظمة التحرير لتصل إلى 30%.

فى سياق آخر، قال رأفت إن مجلس الأمن سيصوت نهاية الأسبوع الجارى على مشروع قرار لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن واشنطن ستستخدم الفيتو ضد المشروع وبعدها سيتم دعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع استثنائى تحت بند "متحدون من أجل السلام" لإقرار المشروع.