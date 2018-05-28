video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول فلسطينى: اجتماع لـ"تنفيذية التحرير الفلسطينية" برئاسة عباس خلال أيام

الإثنين، 28 مايو 2018 05:46 م
مسئول فلسطينى: اجتماع لـ"تنفيذية التحرير الفلسطينية" برئاسة عباس خلال أيام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، إن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، حيث سيتم طرح نتائج اجتماعات لجنة المتابعة المشكلة من الرئيس بهدف وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس الوطنى المتمثلة بمواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية والوضع الداخلى وإنهاء الانقسام.

وبشأن الدعوة لعقد دورة للمجلس المركزي، أشار رأفت - فى تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين - إلى وجود اتفاق بأن تتم بعد عطلة عيد الفطر دعوة المجلس المركزى للانعقاد، من أجل بحث تنفيذ قرارات المجلس الوطنى.

وأوضح رأفت أن اللجنة التنفيذية ستطرح فى جلسة المجلس المركزى تقريرها بشأن كل التصورات المستقبلية، ومنها بحث توسيع عضوية المجلس المركزى والدعوة لزيادة تمثيل المرأة فى كل مؤسسات منظمة التحرير لتصل إلى 30%.

فى سياق آخر، قال رأفت إن مجلس الأمن سيصوت نهاية الأسبوع الجارى على مشروع قرار لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن واشنطن ستستخدم الفيتو ضد المشروع وبعدها سيتم دعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع استثنائى تحت بند "متحدون من أجل السلام" لإقرار المشروع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عريقات: التحرير الفلسطينية ثابتة فى مواجهة المؤامرات والمشروعات الاستعمارية

عضو تنفيذية التحرير الفلسطينية: تقارير لجنة متابعة قرارات المجلس الوطنى جاهزة

التحرير الفلسطينية: حان الوقت لعقاب ومحاسبة إسرائيل على انتهاكات الفلسطينيين

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

التحرير الفلسطينيه




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة