مجلس النواب الإسبانى يناقش مذكرة حجب الثقة عن الحكومة الخميس والجمعة

مدريد (أ ف ب)

أعلن مجلس النواب الإسبانى الإثنين، أنه سيناقش الخميس والجمعة مذكرة حجب الثقة التى قدمها الاشتراكيون فى محاولة لاسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوى الذى يواجه فضيحة فساد.

وأشار مجلس النواب على حسابه على موقع "تويتر" إلى أن "رئيسة المجلس أعلنت أن النقاش حول مذكرة حجب الثقة سيُجرى فى 31 مايو والأول من يونيو".

ولم يكشف مكتب الإعلام فى المجلس الذى تواصلت معه وكالة فرانس برس، ما إذا كان التصويت سيُجرى الجمعة، وأوضح مكتب الإعلام أنه من الممكن ارجاء التصويت إلى السبت حسب عدد المتكلمين الذى لم يعلن بعد.

وقدّم الحزب الاشتراكي، اكبر احزاب المعارضة الاسبانية، الجمعة مذكرة إلى البرلمان لحجب الثقة عن حكومة راخوي، بعدما أدين حزبه فى قضية فساد.

وحكمت المحكمة على 29 شخصا بالسجن ما مجموعه 351 عاما بتهمة الفساد والاختلاس وغسيل الاموال فى القضية التى عرفت باسم "جورتيل" نسبة للاسم الذى اطلق على تحقيقات الشرطة.

وخلص القضاء إلى وجود "نظام فعلى وناشط لفساد مؤسساتى" بين حزب راخوى ومجموعة خاصة.

وأوضح القيادى البارز فى الحزب الاشتراكى خوسيه لويس ابالوس ان "السؤال الذى سيطرح، الخميس أو الجمعة، هو التصويت مع أو ضد الحكومة. التعاون أو لا مع الافلات من العقاب؟ هذا هو السؤال" الذى سيطرح.