فلكى كويتى: الجمعة 15 يونيو أول أيام عيد الفطر

الكويت (أ ش أ)

قال الفلكى والمؤرخ الكويتى عادل السعدون، إن أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون فلكيا يوم الجمعة الموافق 15 يونيو المقبل.

وأضاف السعدون - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أن القمر سيقترن مع الشمس (ما يسمى ولادة الهلال) يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو المقبل فى تمام الساعة 10 والدقيقة 43 مساء، وفى ذلك اليوم تكون الشمس قد غابت قبل القمر بـ 25 دقيقة، وبالتالى فمن الاستحالة رؤية الهلال.

وأوضح أنه فى يوم الخميس الموافق 14 يونيو يغيب القمر بعد الشمس بـ 40 دقيقة (وتسمى مدة مكث القمر)، كما يكون عمر القمر الجديد 20 ساعة و7 دقائق، ويكون ارتفاعه عن الأفق 8 درجات، وتكون استطالته، وهى الزاوية بين القمر والأرض والشمس، 12 درجة زاوية.

وأشار إلى أنه عند غروب الشمس فى مساء الخميس 14 يونيو، ستتحقق جميع شروط رؤية الهلال، ويصبح من اليسير رؤية الهلال بالعين المجردة فى كل الدول العربية، وفى بعض الدول الإسلامية التى تقع شرق مكة المكرمة، وهو ما يشير إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون الجمعة الموافق 15 يونيو المقبل.