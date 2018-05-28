غرفة القاهرة التجارية: استعدادات مبكرة لاستقبال عيد الفطر المبارك

كتب إسلام سعيد

قال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن هناك استعدادات مبكرة لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال الشعب التجارية المختلفة، مشيرا إلى استقرار السوق مع الربع الثانى من شهر رمضان المبارك نتيجة توافر السلع فى مختلف القطاعات.

وأضاف العربى فى بيان اليوم الإثنين: أنه يتوقع مواصلة استقرار أسعار السلع بالسوق خلال الفترة القادمة في ظل تقارير الشعب النوعية التي تم رفعها إلى مجلس إدارة الغرفة ، والتى تؤكد توافر المعروض من السلع خاصة الأساسية والرمضانية"، مؤكدا حرص الغرفة على رصد حالة السوق بشكل يومى وتكثيف المتابعة خلال الشهر الكريم من خلال الشعب النوعية المنتسبة لها، للوقوف على آخر المستجدات وإعلانها أولا بأول.

ونوه إلى تعاون الغرفة مع الجهات المعنية المختلفة من أجل ضبط السوق وتوفير السلع للمواطنين بشكل يحافظ على ثبات أسعارها، حيث أن استقرار الأسعار يخضع دائما لآليات العرض والطلب، مطمئنا المواطنين على السلع الاستراتيجية وتوافرها بالسوق وعدم تغير أسعارها مع قرب دخول عيد الفطر المبارك.