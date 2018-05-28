عميد أصول الدين السابق: من حفظ القرآن جائته النبوة ولكن لم يأتيه الوحي

كتب لؤى على

قال الدكتور بكر زكى عوض، عميد كلية أصول الدين السابق، إن من حفظ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه، فقد جائته النبوة، ولكنه لم يأتيه الوحي، فالنبوة لم تقصر على سيدنا النبي صل الله عليه وسلم ولكنه الوحيد الذى اختص بالوحي.

وأضاف عوض فى كلمته بملتقى الفكر الإسلامي الذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع الوزارة الأوقاف، أن شهر رمضان استحق أن يكون سيد الشهور، لو نطق رمضان لقال أنه نزل فيه القرآن، وفيه الوحى، وشهر ميلاد النبوة، لافتا إلي أن شهر مضان كان موجود قبل الإسلام وكان يعني شدة الحرارة والطقس، والله ربط الصيام بشهر قمري ليأتي رمضان في جميع فصول السنة، فهو شهر فضل ورحمة من الله.