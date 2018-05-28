طلعت مصطفى: على الدولة توجيه المطوريين العقاريين للمشروعات الأقل دخلا - صور

أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، على أن الدولة يجب أن تضع آلية لتوجيه المطورين العقاريين للعمل بالمشروعات العقارية الموجهة الأقل دخلا.

وأضاف مصطفى، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان التحالف الثلاثى بين مجموعة طلعت مصطفى والمجموعة المالية هيرمس ومؤسسة جيمس التعليمية لتطوير المدارس، أن السوق العقارى لم يصل لحالة التشبع بالنسبة للمشروعات العقارية للشريحة المرتفعة، لكن يجب توجيه المطورين العقاريين للمشروعات الموجهة الأقل دخلا.

وأكد الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، على أن المجموعة لديها منهج لتطوير المدارس بالمدن الجديدة، سواء القائمة بالفعل مثل الرحاب ومدينتى والتى تقوم بإنشائها مستقبلا.

وأضاف مصطفى، خلال المؤتمر الصحفى، أن المشروع بمرحلته الأولى يتضمن تطوير 4 مدارس بالرحاب ومدينتى، بتكلفة استثمارية تصل بمليار جنيه، مضيفًا أن التعداد السكانى بالرحاب ومدينتى حاليا يبلغ 650 ألف نسمة، بينهم 6 آلاف طالب بمراحل التعليم الأساسية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان المدينتين مليون و200 ألف نسمة خلال 7 سنوات.

ومن جانبه، أوضح كريم موسى، رئيس قطاعى إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن المشروع يتضمن تطوير 30 مدرسة ومساعدة 40 ألف طالب خلال 5 سنوات، بتكلفة استثمارية متوقعة 300 مليون دولار.

وأشار رئيس قطاعى إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أن المشروع يتضمن الاستحواذ على عدد من المدارس إداريا ضمن مشروع التطوير أو الشراكة وإنشاء مدارس بمراحل لاحقة.