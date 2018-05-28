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طارق شوقى فى إفطار الغرفة الأمريكية غدا للحديث عن استراتيجية التعليم

الإثنين، 28 مايو 2018 08:38 م
طارق شوقى فى إفطار الغرفة الأمريكية غدا للحديث عن استراتيجية التعليم طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب عبد الحليم سالم
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تشهد القاهرة مساء غد الثلاثاء، 3 حفلات إفطار لمؤسسات مصرية وأجنبية بحضور عدد من المسؤلين وكبار رجال الأعمال، حيث تستضيف غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، للحديث حول الاستراتيجية الجديدة للتعليم فى مصر، ومن المنتظر أن يشهد اللقاء الذى يشارك فيه عمر مهنا رئيس مجلس الاعمال المصرى الأمريكى، نقاشا مفتوحا بين الوزير وأعضاء الغرفة بعد احتفالية الإفطار بأحد الفنادق .

كما تستضيف الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، برئاسة المهندس خالد نصير، وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة وعضو البرلمان جراهام ستيوارت، للحديث حول العلاقات المصرية البريطانية ،خاصة فى مجال الاستثمار بحضور كوكبة من أعضاء الجمعية والمسؤليين البريطانيين.

كما تنظم شركة شركة جابان توباكو إنترناشيون  (JTI، حفل إفطار، بأحد الفنادق لاستعراض رؤيتها وتطورها فى السوق المصرى وأبرز تحديات صناعة السجائر، وذلك بحضور أيمن العباسى مدير عام الشركة بمصر، وخالد إسماعيل مدير العلاقات الحكومية والخارجية كتقليد سنوى للشركة.

 


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