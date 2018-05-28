ضبط 272 طن أعلاف مخلوطة ببودرة السيراميك فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من ضبط مدير مصنع أعلاف بمدينة 6 أكتوبر، لاتهامه باستخدام مادة بودرة السيراميك فى تصنيع الأعلاف الحيوانية، وبيعها لأصحاب المزارع، وضبط بحوزته 272 طن، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، بتورط "عادل.م" صاحب مصنع لإنتلاج الأعلاف الحيوانية، فى تجميع كميات من بودرة السيراميك والحجر الجيرى، لاستخدامها فى تصنيع الأعلاف بدلا من إضافة مادة الكالسيوم التى تستخدم فى التصنيع.

وبمداهمة المصنع، تم القبض على المدير المسئول ويدعى "شريف.ع"، وبحوزته 272 طن من الأعلاف وبودرة السيراميك والحجر الجيرى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.