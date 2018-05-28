ضبط سلع تموينية وأغذية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية

شنت ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان، وإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، أسفرت عن ضبط سلع تموينية مدعمة، وأغذية منتهية الصلاحية، وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطار من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط 500 كجم سلع تموينية مدعمة ( سكر – زيت – جبن ) بمحل الامام م م 40سنة صاحب محل مقررات تموينية بناحية قرية صفط تراب مركز المحلة بقصد تجميع سلع تموينية بقصد إعاده طرحها بالسوق السوداء فى المحضر رقم 34335 جنح مركز المحلة.

وضبط 200 كجم سلع سكر تموينى مدعم بمحل احمد ال ر ش 51سنة صاحب محل مقررات تموينية بناحية أبو وافى مركز المحلة بقصد تجميع سلع تموينية بقصد إعاده طرحها بالسوق السوداء فى المحضر رقم 34336 جنح مركز المحلة

كما تم ضبط 130 عبوه أغذيه منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك بمحل بقالة بقريه اكوه الحصة مركز كفرالزيات ملك احلام أ ع ال ف 42 سنة فى المحضر رقم 18582 جنح مركز كفرالزيات.

وضبط 30 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر العمومية بمحل لحوم بناحيه قرية القرشية مركز السنطة ملك السيد ش ع 64سنة فى المحضر رقم 9786 جنح مركز السنطة

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن أعلاف حيوانية بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى بمدشة أعلاف بدون ترخيص بناحية كفر حسين مركز زفتى ملك عامر ال ال 37سنة مقيم بقريه سنباط مركز زفتى فى المحضر رقم 2 احوال قسم مباحث تموين زفتى.

كما تم المرور على مخبز زينب ب ح 55سنة صاحبة مخبز بلدى ببندر كفرالزيات وتبين قيامها بالتصرف فى جزء من حصص الدقيق المنصرفه للمخبز بمقدار 71 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 82 % فى المحضر 18422 جنح مركز كفرالزيات

والمرور على مخبز ورثه محمد م ش الكائن بناحيه الجمهورية ثان المحلة وتبين قيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جم فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 2 احوال قسم مباحث تموين المحلة.

وضبط 2500 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر بمحل بقالة بقريه شرشابة مركز زفتى ملك يوسف م ي 40سنة فى المحضر رقم 3 احوال قسم مباحث تموين زفتى.

كما تم ضبط 230 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر بمحل بقاله بقرية شرشابه مركز زفتى ملك فكرى س ع 35سنة فى المحضر رقم 4 أحوال قسم مباحث تموين زفتى.