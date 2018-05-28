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الإثنين، 28 مايو 2018 03:18 م
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ضبط تاجرين عملة بحوزتهما مليون دولار و3 ملايين جنيه

الإثنين، 28 مايو 2018 03:17 م
ضبط تاجرين عملة بحوزتهما مليون دولار و3 ملايين جنيه ضبط تاجرين عملة بحوزتهما مليون دولار
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة فى ضبط شخصين بمحافظتى سوهاج وكفرالشيخ لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
 
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام "أشرف.م" مدرس، مقيم بسوهاج، بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها بأسعار السوق السوداء من ذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز سوهاج وإعادة بيعها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساباته بالبنوك والاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
 
وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 3 ملايين جنيه.
 
ومن ناحية أخرى، أكدت التحريات قيام "حازم.ص" صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم بكفر الشيخ، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء لتدبير احتياجات شركته الخاصة بالاستيراد والتصدير والعاملة فى مجال مواد البناء من خلال تلقيه للعملات الأجنبية على حسابه الدولارى بأحد البنوك من "أيمن.م" صاحب محل مصوغات، ومقيم بكفر الشيخ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وباستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.

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