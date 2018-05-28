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صور.. القنصل العام فى ميلانو يفتتح الجناح المصرى فى بينالى فينسيا

الإثنين، 28 مايو 2018 07:41 م
صور.. القنصل العام فى ميلانو يفتتح الجناح المصرى فى بينالى فينسيا قنصل مصر العام فى ميلانو يفتتح الجناح المصرى فى بينالى فينسيا
كتب أحمد جمعة
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افتتح إيهاب أبو سريع، القنصل العام في ميلانو، الجناح المصري في الدورة السادسة عشر من بينالي فينسيا، والتى تعقد في مدينة فينسيا خلال الفترة من 26 مايو وحتى 25 نوفمبر 2018، وذلك بمشاركة الدكتورة جيهان زكى رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الفنانين والخبراء والمتخصصين الإيطاليين والدوليين في مجال النقد الفنى.

وصرح القنصل العام، بأن مصر تعد من أوائل الدول المشاركة في بينالي فينسيا، حيث فازت بالجائزة الكبرى لأحسن جناح عام 1995، موضحا أن بينالي فينسيا يعد أحد أشهر وأعرق المؤسسات الثقافية في العالم، التي تروج للفن المعاصر من خلال تنظيم معارض وأبحاث فى مختلف مجالات الفن. ويخصص لكل دولة جناح تعرض فيه أعمال فنانيها المشاركين، حيث يشارك بالدورة الحالية لبينالي فينيسيا 63 دولة من ضمنهم مصر.

وأعرب القنصل العام عن تقديره لمشاركة  الفنانين المصريين القائمين على الجناح المصري وهم الفنان إسلام المشتولي والفنان معاذ أبو زيد، مؤكدا على أهمية الارتقاء المستمر بالمشاركة المصرية المتميزة في المعرض الدولي لبينالي فينسيا بهدف الترويج للفنون والثقافة المصرية فى هذا المحفل العالمى، ولأهمية المشاركة المصرية في البينالي لدعم الروابط المشتركة بين الشعوب.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

قنصل مصر فى ميلانو
قنصل مصر فى ميلانو

 


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