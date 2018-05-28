صور.. السفارة المصرية بأوغندا تشارك فى الاحتفال بيوم أفريقيا

كتب ـ أحمد جمعة

شاركت السفارة المصرية لدى أوغندا في الاحتفال بيوم أفريقيا، بحضور Ruhakana Rugunda رئيس الوزراء الأوغندي، و Kahinda Otafiire وزير العدل والشئون الدستورية والمبعوث الخاص للرئيس لشئون حركة التضامن الأفريقي، وIrene Mulyangonja رئيسة هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين في أوغندا، ورؤساء وأساتذة الجامعات والطلبة، وممثلي وسائل الإعلام.

ومثل السفارة المصرية في الاحتفال بيوم أفريقيا، الموافق 25 مايو ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، السفير طارق سلام سفير مصر لدى كمبالا، والمستشار هيثم مختار نائب السفير، بالإضافة إلى المستشار الإعلامي أحمد الطنيخي.

بدأ الاحتفال بمجموعة من العروض لفرق الفنون الشعبية الأفريقية، وعزف السلام الوطني لأوغندا والاتحاد الأفريقي، ثم كلمات كل من، عميد السفراء الأفارقة، وعميد السلك الدبلوماسي، ورئيس الوزراء التي تحدث فيها عن أهمية التضامن والتكامل بين الدول الأفريقية والإسراع بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على التغلب على تحديات التنمية التي تواجه دول القارة.

شهد الاحتفال جلسة نقاشية حول قضية الفساد في أفريقيا، تحدث خلالها وزير العدل ورئيسة هيئة الرقابة الإدارية وعميد السفراء الأفارقة وأحد كبار أساتذة جامعة شرق أفريقيا، وأكد الجميع أن الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعرقل جهود التنمية في القارة، وشدد وزير العدل ورئيسة هيئة الرقابة الإدارية على حرص الحكومة الأوغندية على محاربة الفساد.