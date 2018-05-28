صور.. الرئيس البرازيلى يعلن خفض سعر الديزل بعد ضغط من سائقى الشاحنات

(أ ف ب)

أعلن الرئيس البرازيلى ميشال تامر موافقته على خفض سعر الديزل بعد إضراب لسائقى الشاحنات استمر أسبوعا.

وقال تامر فى كلمة تلفزيونية إنه سيخفض سعر ليتر الديزل بمعدل 46 سنت برازيلي، مذعنا لضغوط السائقين بعد أن شل الإضراب البنية التحتية للبلاد، كما وافق الرئيس أيضا على أربعة مطالب آخرى للسائقين.

وقال تامر فى كلمة تلفزيونية استمرت ثمانية دقائق: "لقد قمنا بما يتوجب علينا من جهتنا لتخفيف المشاكل والمعاناة"، مشيرا إلى أنه سمع تقارير أن ملايين الحيوانات والطيور قد تنفق من الجوع إذا لم يتم حل أزمة الشاحنات.

وكان معدل سعر ليتر الديزل 3,36 ريال (92 سنت أمريكي) فى يناير، وارتفع الى 3,6 قبل الاضراب، وفق موقع الإخبارى "جى وان"، وفى 26 مايو وصل سعر الليتر الى 3,8 ريال.



اجتماع الرئيس البرازيلي مع الحكومة



جانب من الكلمة



كلمة الرئيس البرازيلي