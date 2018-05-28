صور.. الدفاع المدنى السعودى يسيطر على حريق بمكة المكرمة

وكالات

أوضح المتحدث الرسمى للدفاع المدنى السعودي، بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الإطفاء باشرت حريقاً بأحد الفنادق بشارع إبراهيم الخليل، حيث تم على الفور إخلاء المقيمين بالفندق والسيطرة على الحريق الذى اتضح من التحقيق أنه نشب بعدد من الأسّرة بملحق الفندق المكون من عشرة أدوار.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "نتج عن الحريق كثافة فى الأدخنة الأمر الذى تتطلب إخلاء الفندق احترازيا لسلامة النزلاء والعاملين مما أسهم دون تسجيل أى إصابات أو خسائر بالأرواح".



الدفاع المدني السعودي



الفندق الذى اندلع فيه الحريق



جانب من الحريق



قوات الدفاع المدني السعودي تباشر الحادث