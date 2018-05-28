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الإثنين، 28 مايو 2018 03:29 ص
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صور.. الدفاع المدنى السعودى يسيطر على حريق بمكة المكرمة

الإثنين، 28 مايو 2018 02:29 ص
صور.. الدفاع المدنى السعودى يسيطر على حريق بمكة المكرمة حريق بمكة
وكالات
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أوضح المتحدث الرسمى للدفاع المدنى السعودي، بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الإطفاء باشرت حريقاً بأحد الفنادق بشارع إبراهيم الخليل، حيث تم على الفور إخلاء المقيمين بالفندق والسيطرة على الحريق الذى اتضح من التحقيق أنه نشب بعدد من الأسّرة بملحق الفندق المكون من عشرة أدوار.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "نتج عن الحريق كثافة فى الأدخنة الأمر الذى تتطلب إخلاء الفندق احترازيا لسلامة النزلاء والعاملين مما أسهم دون تسجيل أى إصابات أو خسائر بالأرواح".

الدفاع المدني السعودي
الدفاع المدني السعودي

 

الفندق الذى اندلع فيه الحريق
الفندق الذى اندلع فيه الحريق

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

قوات الدفاع المدني السعودي تباشر الحادث
قوات الدفاع المدني السعودي تباشر الحادث

 

مباشرة الدفاع المدني السعودي
مباشرة الدفاع المدني السعودي

 


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