video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 01:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إغلاق اللجان الانتخابية وبدء فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة بكولومبيا

الإثنين، 28 مايو 2018 12:39 ص
صور.. إغلاق اللجان الانتخابية وبدء فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة بكولومبيا فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة بكولومبيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

أغلقت اللجان الانتخابية فى كولومبيا أبوابها، وبدأت عملية فرز الأصوات لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 6 مرشحين.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، إن عملية السلام الهشة فضلا عن تصاعد أزمة اللاجئين يتصدران قائمة برامج المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، حيث من المنتظر فى حالة عدم حصول أى من المرشحين الستة على 51 % فأكثر أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية فى 17 من شهر يونيو المقبل.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن قائمة المرشحين تضم السناتور السابق ايفان دوك زعيم حزب الوسط الديمقراطى، الذى يتصدر المرشحين للفوز، علاوة على جوستاف بيترو المرشح اليسارى الرئيسى وعمدة بوجوتا السابق وأحد قيادات حركة القوات المسلحة اليسارية المتمردة المعروفة اختصارا باسم (فارك) وسيرجيو فايرودو عمدة مدينة (ميدلين) معقل تجارة المخدرات وأبرز المؤيدين لاندماج عناصر فارك السابقين فى المجتمع الكولومبى وهامبرتو دى لا كول نائب رئيس كولومبيا السابق وكبير المفاوضين مع حركة (فار)، المرشح عن الحزب الليبرالى والسياسى اليمينى جيرمان فارجاس نائب رئيس الحكومة السابق والذى أكد احترامه لاتفاق السلام مع فارك، يشار إلى أن دستور كولومبيا ينص على أن فترة الرئاسة 4 أعوام مع إمكانية السماح بشغلها لفترتين.

تواصل فرز الأصوات
تواصل فرز الأصوات

 

جانب من علميات فرز الأصوات بكولومبيا
جانب من علميات فرز الأصوات بكولومبيا

 

عمليات فرز الأصوات
عمليات فرز الأصوات

 

فرز الأصوات بكولومبيا
فرز الأصوات بكولومبيا

 

فرز الأصوات
فرز الأصوات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. لجان الاقتراع تفتح أبوابها فى كولومبيا لاختيار رئيس جديد

إغلاق لجان التصويت

بدء فرز الأصوات

انتخابات الرئاسة

أخبار كولومبيا

كولومبيا




لا تفوتك
الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة