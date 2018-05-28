صور.. إغلاق اللجان الانتخابية وبدء فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة بكولومبيا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أغلقت اللجان الانتخابية فى كولومبيا أبوابها، وبدأت عملية فرز الأصوات لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 6 مرشحين.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، إن عملية السلام الهشة فضلا عن تصاعد أزمة اللاجئين يتصدران قائمة برامج المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، حيث من المنتظر فى حالة عدم حصول أى من المرشحين الستة على 51 % فأكثر أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية فى 17 من شهر يونيو المقبل.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن قائمة المرشحين تضم السناتور السابق ايفان دوك زعيم حزب الوسط الديمقراطى، الذى يتصدر المرشحين للفوز، علاوة على جوستاف بيترو المرشح اليسارى الرئيسى وعمدة بوجوتا السابق وأحد قيادات حركة القوات المسلحة اليسارية المتمردة المعروفة اختصارا باسم (فارك) وسيرجيو فايرودو عمدة مدينة (ميدلين) معقل تجارة المخدرات وأبرز المؤيدين لاندماج عناصر فارك السابقين فى المجتمع الكولومبى وهامبرتو دى لا كول نائب رئيس كولومبيا السابق وكبير المفاوضين مع حركة (فار)، المرشح عن الحزب الليبرالى والسياسى اليمينى جيرمان فارجاس نائب رئيس الحكومة السابق والذى أكد احترامه لاتفاق السلام مع فارك، يشار إلى أن دستور كولومبيا ينص على أن فترة الرئاسة 4 أعوام مع إمكانية السماح بشغلها لفترتين.



تواصل فرز الأصوات



جانب من علميات فرز الأصوات بكولومبيا



عمليات فرز الأصوات



فرز الأصوات بكولومبيا