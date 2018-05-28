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الإثنين، 28 مايو 2018 12:50 م
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صور..أوروبيون يضعون 4500 حذاء أمام الاتحاد الأوروبى للتذكير بضحايا إسرائيل

الإثنين، 28 مايو 2018 11:44 ص
صور..أوروبيون يضعون 4500 حذاء أمام الاتحاد الأوروبى للتذكير بضحايا إسرائيل أحذية أمام مجلس الاتحاد الأوروبى
كتب سمير حسنى - تصوير : أ ف ب
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نشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورا لـ 4500 حذاء وضعها أوروبيون أمام مجلس الاتحاد الأوروبى، للتذكير بعدد الضحايا الفلسطينيين الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلى خلال العقد الماضى.

 

فلسطين
الأحذية أمام مجلس الاتحاد الأوروبى

 

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يمارس إرهاب الدولة تجاه الفلسطينيين، وقام باغتيال عشرات الأبرياء منذ انطلاق مظاهرات "حق العودة"، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

 

فلسط 2ين
أحذية

 

فلسطين 4
ناشطة تلتقط صورا للأحذية

 

الأحذية أمام الاتحاد الأوروبى
الأحذية أمام الاتحاد الأوروبى

 

جانب من الأحذية
جانب من الأحذية

 

جانب من وضع الأحذية أمام الاتحاد الأوروبى
جانب من وضع الأحذية أمام الاتحاد الأوروبى

 

العلم الفلسطينى أمام الأحذية
العلم الفلسطينى أمام الأحذية

 

جانب من الأحذية أمام العلم الفلسطينى
جانب من الأحذية أمام العلم الفلسطينى

 

سيدة تلتقط صورا للأحذية
سيدة تلتقط صورا للأحذية

 

جانب من التقاط سيدة صورا للأحذية
جانب من التقاط سيدة صورا للأحذية

 


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