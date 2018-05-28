صور..أوروبيون يضعون 4500 حذاء أمام الاتحاد الأوروبى للتذكير بضحايا إسرائيل

كتب سمير حسنى - تصوير : أ ف ب

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورا لـ 4500 حذاء وضعها أوروبيون أمام مجلس الاتحاد الأوروبى، للتذكير بعدد الضحايا الفلسطينيين الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلى خلال العقد الماضى.



الأحذية أمام مجلس الاتحاد الأوروبى

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يمارس إرهاب الدولة تجاه الفلسطينيين، وقام باغتيال عشرات الأبرياء منذ انطلاق مظاهرات "حق العودة"، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.



أحذية



ناشطة تلتقط صورا للأحذية



الأحذية أمام الاتحاد الأوروبى



جانب من الأحذية



جانب من وضع الأحذية أمام الاتحاد الأوروبى



العلم الفلسطينى أمام الأحذية



جانب من الأحذية أمام العلم الفلسطينى



سيدة تلتقط صورا للأحذية