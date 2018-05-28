سلطات الحدود الروسية: رصدنا 1400 متورط بعمليات إرهابية خلال 2017

كتب أحمد علوى

أعلنت سلطات الحدود الروسية أنها تمكنت من رصد أكثر من 1400 مشتبه بالتورط فى أنشطة إرهابية خلال 2017.

وقال مدير دائرة الحدود فى جهاز الأمن الاتحادى الروسى الجنرال فلاديمير كوليشوف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية أمس الأحد، إنه فى 2017 ووفقا للعمليات المشتركة والفحص، تعرفنا وحددنا أكثر من 1400 مشتبه بتورطه فى أنشطة إرهابية، بالإضافة إلى 50 أجنبيا، كانوا يخططون للانتقال عبر روسيا إلى المناطق النزاع الدولية.





وأضاف أن أكثر من 6500 شخص كانوا على قوائم المطلوبين جرى احتجازهم، ولفت إلى أن السلطات احتجزت أكثر من 600 مهاجر غير شرعى من آسيا وأفريقيا خلال 2017، موضحا أن هؤلاء من الهند، والمغرب، وتونس، وسريلانكا، وسوريا، وإيران، والعراق، والجزائر.





وتابع أن "هؤلاء كانوا يحاولون عبور الحدود من جهة الشمال الشرقى، والغرب بطول الحدود".



وعن أوكرانيا، قال كوليشوف إنه "منذ 2015 بدا من الملاحظ أن الجانب الأوكرانى أصبح نشطا فى استخدام الطائرات دون طيار لحماية حدوده، وهذه الطائرات كانت توضع على طول الحدود بشكل معتاد"، واستطرد "فى بعض الأحيان كنا نسجل خروقا متعمدة للمجال الجوى الروسى"، مشددا على أن ذلك يعد أمرا ضد القانون ويستدعى اهتمام الأمن الروسى.