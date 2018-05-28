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الإثنين، 28 مايو 2018 03:19 م
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سفير المجر بالقاهرة ينفى ما تردد حول كراهية الإسلام فى بلاده

الإثنين، 28 مايو 2018 03:16 م
سفير المجر بالقاهرة ينفى ما تردد حول كراهية الإسلام فى بلاده بيتر كيفك سفير المجر بالقاهرة
القاهرة (أ ش أ)
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أكد بيتر كيفك سفير المجر بالقاهرة رفضه المزاعم التى تناولتها بعض وسائل الإعلام المرئية عن المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوربان والتى تشير إلى كراهية الإسلام والعنصرية، موضحا أنه لا يمكن الحكم على زعيم منتخب ديمقراطيا وعلى المجر استنادا إلى حادث واحد لم يتسن حتى الآن معرفة دوافعه الحقيقية ولا طبيعته.

وأضاف سفير المجر بالقاهرة فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تتفق تماما مع مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل بين المجر والدول الأخرى . مؤكدا أن بلاده تحترم وتستقبل بصداقة وود الوافدين إليها فى إطار احترام القانون .

وأوضح أن الحكومة المجرية قدمت المساعدات للاجئين الذين يعيشون فى مناطق اندلعت فيها الحروب أو مصاعب أخرى. مشيرا إلى أن الحكومة المجرية تقدم الالاف من المنح الدراسية لطلاب من العالم العربى وأفريقيا وآسيا وتحصل مصر لوحدها على 100 منحة دراسية كل عام .

 


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