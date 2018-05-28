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سعر اليورو اليوم الاثنين 28-5-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

الإثنين، 28 مايو 2018 12:25 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 28-5-2018 وارتفاع العملة الأوروبية اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى خلال تعاملات اليوم الاثنين 28-5-2018، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 20.74 جنيه للشراء، و 20.99 جنيه للبيع.

 

بلغ متوسط سعر اليورو الأوروبى فى السوق المصرى، 20.81 جنيه للشراء، و 20.93 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى، الذى ينشر متوسط أسعار العملات.

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى، بعد أن سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

20.8114 جنيه للشراء

20.9351 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.74 جنيه للشراء

20.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو
سعر اليورو

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.74 للشراء

20.99  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

20.82  للشراء

21.07 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 20.81 للشراء

 21.06 للبيع

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.79 للشراء

21.04 للبيع

 

 

 

 

 

 

 


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