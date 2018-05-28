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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 28-5-2018 والعملة السعودية تواصل الارتفاع

الإثنين، 28 مايو 2018 12:32 م
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 28-5-2018 والعملة السعودية تواصل الارتفاع العملة السعودية
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى ارتفاعه أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 28-5-2018، وبلغ سعره الآن فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، 4.74 جنيه للشراء، و 4.77 جنيه للبيع.

 

وحرصاً على متابعة التغيرات التى تطرأ على سعر الريال السعودى، خاصة أن العملة السعودية من أكثر العملات العربية تداولاً فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم.

 

سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"
 

4.7632 جنيه للشراء

4.7901 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.74  جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

 

 

 


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