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سعر الدولار اليوم الاثنين 28-5-2018 والعملة الأمريكية تواصل الارتفاع

الإثنين، 28 مايو 2018 11:48 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 28-5-2018 والعملة الأمريكية تواصل الارتفاع الدولار
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 28-5-2018، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، سجلت العملة الأمريكة صعوداً جديدً فى سعرها مقابل العملة المصرية، وبلغ سعر الدولار فى تعاملات عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، 17.8 جنيه للشراء، و 17.9 جنيه للبيع.

 

الدولار
الدولار

ووفقاً لبيانات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الدولار اليوم، بعد ان بلغ متوسط سعره فى السوق المحلى 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى حتى الآن، أما فى عدد آخر من البنوك، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى....

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.8639 جنيه للشراء

17.9639 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.80 جنيه للشراء

17.90 جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.80 جنيه للشراء

17.90  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.87 جنيه للشراء

17.97  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.86 جنيه للشراء

 17.96 جنيه للبيع

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

البنك المركزى: حصول الجمعيات على ترخيص بجمع التبرعات قبل فتح حسابات لها
 

وعلى صعيد آخر، أكد البنك المركزى المصرى، على البنوك العاملة فى مصر ضرورة حصول الجمعيات على ترخيص بجمع أموال التبرعات قبل فتح حسابات لها.

 

وينشر "اليوم السابع"، نص الكتاب الدورى بشأن ضرورة تأكد البنوك من حصول الجمعيات على ترخيص بجمع أموال التبرعات قبل فتح حسابات لها.

 

 


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