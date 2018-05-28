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"سبوتنيك": الطائرات الروسية تعترض مقاتلتين إسرائيليتين فى شمال لبنان

الإثنين، 28 مايو 2018 07:49 ص
"سبوتنيك": الطائرات الروسية تعترض مقاتلتين إسرائيليتين فى شمال لبنان سوخوى روسية
(أ ش أ)
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اعترضت الطائرات الروسية مقاتلتين من سلاح الجو الإسرائيلى من طراز "إف-16" فى شمال لبنان، على بعد 6 كيلومترات من الساحل.

ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الإثنين أن الطيران الإسرائيلى يقوم برحلات منتظمة فى سماء لبنان والحقيقة أنه لا يملك وسائل دفاع جوى بالإضافة إلى طيران جيد، ويستخدم الجانب الإسرائيلى المجال الجوى اللبنانى بالتحديد لضرب أهداف عسكرية فى سوريا.

ويتم نشر مقاتلات "سو-30 إس أم" و"سو-35" الروسية فى سوريا من أجل المهمات الجوية.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مهيب

يعترضوا نعم بس مستحيل يعضوا في بعض

هذا مثال علي الدفاع عن مناطق نفوذ كل قوة

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