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الإثنين، 28 مايو 2018 06:58 م
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روسيا تبحث مع السفير الكورى الشمالى الوضع فى شبه الجزيرة الكورية

الإثنين، 28 مايو 2018 06:25 م
روسيا تبحث مع السفير الكورى الشمالى الوضع فى شبه الجزيرة الكورية نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف
موسكو (أ ش أ)
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، مع سفير كوريا الشمالية لدى روسيا، كيم هيونج جون، الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.

وجاء فى بيان وزارة الخارجية الروسية، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية،: "جرى تبادل الاراء حول المسائل الملحة للعلاقات الثنائية والوضع فى شبه الجزيرة الكورية".

وكان الزعيم الكورى الشمإلى كيم جونج أون، والرئيس الكورى الجنوبى مون جيه قد أصدرا فى وقت سابق بيانا مشتركا أعلنا فيه عن الوقف المتبادل لجميع الأعمال العدائية بين بلديهما وبدء "عهد جديد" فى شبه الجزيرة الكورية.. كما اتفقت الكوريتان على تنفيذ مشاريع كانت معلّقة، واتخاذ خطوات جادة لربط السكك الحديدية والطرق بين البلدين وتحديثها واستغلالها لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار فى شبه الجزيرة الكورية.

 


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