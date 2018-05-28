روسيا: إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % خلال أسابيع

موسكو (أ ش أ)

أعلن مدير مركز الطاقة والأمن الروسى، أنطون خلوبكوف، أن طهران قادرة أن تصل إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بمستوى 20 فى المئة خلال عدة أسابيع، مؤكدا أنه لا يوجد قرار سياسى إيرانى بذلك.

وقال خلوبكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "أتوقع أن تتمكن إيران من الوصول إلى تخصيب اليورانيوم لمستوى 20 %"، مضيفا أن هذه المسألة تتعلق بالدرجة الأولى بالقرار السياسى".

ويرى خلوبكوف أن طهران لا تخطط حتى الآن للقيام بذلك لأنها تولى اهتمامها للحفاظ على الاتفاق الحإلى بدون الولايات المتحدة، ولفت إلى أنه من المبكر الحديث عن ذلك بدون قرار سياسى من القيادة الإيرانية.