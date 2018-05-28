رئيس التنظيم والإدارة يجتمع بنقابة العاملين بالجهاز.. ويرحب بتبادل الآراء

كتب مصطفى عبد التواب

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حرصه على العمل المشترك وفتح قنوات تواصل دائمة وفاعلة مع نقابة العاملين بالجهاز من أجل خدمة أبناء الجهاز على مختلف الأصعدة خاصة معيشيا وثقافيا واجتماعيا بما يحقق مصلحة العمل ويساهم في رفعة شأن الجهاز والعاملين به.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذى عقده الشيخ مع أعضاء نقابة العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عقب انتخابهم.

ورحب رئيس الجهاز بتبادل الآراء والمقترحات مع أعضاء النقابة بشكل يسهم فى عملية التطوير والنهوض بالجهاز في الفترة القادمة وخلق بيئة عمل مناسبة تقوم على الابتكار والإبداع وتشجيع التميز فى الأداء.

وشدد الشيخ على أنه لن يتوانى فى مساندة كل الخطوات التى تساهم في دعم أداء نقابة العاملين بالجهاز حتى تقوم بدورها على أكمل وجه وتحقق مصلحة الجهاز.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الجهاز التهنئة لأعضاء النقابة المنتخبين ، آملا ببذل أقصى الجهود من أجل تحقيق تطلعات موظفي الجهاز فى نقابة قوية تعكس تطلعاتهم فى مستقبل أفضل.