video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس التنظيم والإدارة يجتمع بنقابة العاملين بالجهاز.. ويرحب بتبادل الآراء

الإثنين، 28 مايو 2018 03:49 م
رئيس التنظيم والإدارة يجتمع بنقابة العاملين بالجهاز.. ويرحب بتبادل الآراء رئيس التنظيم والادارة يجتمع مع نقابة العاملين بالجهاز
كتب مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حرصه على العمل المشترك وفتح قنوات تواصل دائمة وفاعلة مع نقابة العاملين بالجهاز من أجل خدمة أبناء الجهاز على مختلف الأصعدة خاصة معيشيا وثقافيا واجتماعيا بما يحقق مصلحة العمل ويساهم في رفعة شأن الجهاز والعاملين به.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذى عقده الشيخ مع أعضاء نقابة العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عقب انتخابهم.

 

ورحب رئيس الجهاز بتبادل الآراء والمقترحات مع أعضاء النقابة بشكل يسهم فى عملية التطوير والنهوض بالجهاز في الفترة القادمة وخلق بيئة عمل مناسبة تقوم على الابتكار والإبداع وتشجيع التميز فى الأداء.

 

وشدد الشيخ على أنه لن يتوانى فى مساندة كل الخطوات التى تساهم في دعم أداء نقابة العاملين بالجهاز حتى تقوم بدورها على أكمل وجه وتحقق مصلحة الجهاز.

 

وخلال اللقاء، قدم رئيس الجهاز التهنئة لأعضاء النقابة المنتخبين ، آملا ببذل أقصى الجهود من أجل تحقيق تطلعات موظفي الجهاز فى نقابة قوية تعكس تطلعاتهم فى مستقبل أفضل.

 

IMG-20180528-WA0004
IMG-20180528-WA0005

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التخطيط" و"التنظيم والإدارة" يعلنان الانتهاء من منظومة زيادة رواتب الموظفين.. هالة السعيد: تطبق فور موافقة رئيس الوزراء.. صالح الشيخ: الحكومة تسعى لتقنين المنظومة بالأجر المكمل.. ومصدر: تطبيقه يشترط طلب الجهات

التخطيط: الدكتور صالح الشيخ رئيسًا للتنظيم والإدارة خلفًا لـ محمد جميل

التنظيم والادارة

صالح الشيخ

اخبار الاقتصاد

اخبار مصر

نقابة




لا تفوتك
رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة