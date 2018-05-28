داخلية العراق تخصص مليارى و560 مليون دينار لصناعة أطراف صناعية للمصابين

وكالات

أعلن وزير الداخلية العراقى قاسم الاعرجي، عن تخصيص مبلغ مليارين و560 مليون دينار لصناعة الأطراف الاصطناعية لجرحى وزارة الداخلية.

وقال الاعرجى فى بيان نشرته "السومرية نيوز"، إنه "تقرر تخصيص مبلغ قدره مليارين و560 مليون دينار لصناعة الاطراف الاصطناعية لجرحى وزارة الداخلية".

ووجه الاعرجى بـ"سرعة انجاز تلك الاطراف لتخفيف معاناة المضحين من اجل الوطن والمقدسات".

يذكر أن الحرب مع الإرهاب فى العراق خلفت إضافة إلى القتلى، العديد من المعاقين من عناصر القوات الأمنية بمختلف الصنوف والتشكيلات.