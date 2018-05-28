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"خليك مؤدب" ..تعرف على عقوبة التحرش وفقا للقانون

الإثنين، 28 مايو 2018 05:30 ص
"خليك مؤدب" ..تعرف على عقوبة التحرش وفقا للقانون تحرش- أرشيفية
كتب سليم على
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معلوم أن التحرش مرفوض فى أى زمان ومكان، فكيف إذا كان فى شهر العبادة والصيام، ، الذى يلجأ الناس فيه إلى الخشوع والاستغفار وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى.

فى التقرير التالى يرصد"اليوم السابع"عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

هأووووو

هههههههه هههههههه

بعض البنات و السيدات يستغلون هذا القانون ببلاغ كيدى لتصفية بعض الحسابات الخاصة و السبب عدم التحريات و التحقيقات الدقيقة

عدد الردود 0

بواسطة:

hany

في مصر

خليك مؤدب لكن ما فيش خليكي مؤدبه

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