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الإثنين، 28 مايو 2018 02:17 م
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جبران باسيل يطالب لتياره بحقيبة الداخلية أو المالية بحكومة لبنان الجديدة

الإثنين، 28 مايو 2018 01:11 م
جبران باسيل يطالب لتياره بحقيبة الداخلية أو المالية بحكومة لبنان الجديدة وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل
كتبت آمال رسلان
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طالب جبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر – ووزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال – بأن يتم إسناد وزارة المالية أو الداخلية إلى تياره المسيحى فى الحكومة الجديدة، وقال عقب لقاءه رئيس الحكومة ​المكلف سعد الحريرى​ "اننا حرمنا من حقيبتين الداخلية والمالية، ويحق لنا أن يكون لنا حقائب سيادية، ونحن نطالب بإحدى هاتين الحقيبتين".

 

وأشار النائب ​جبران باسيل،​ إلى أنه طرح على الحريرى مطالب وأفكار عائدة لتكتله النيابى، مشيرا إلى أنهم مع وجود حكومة وحدة وطنية فيها أكبر تمثيل ممكن للقوى السياسية، مشددا على ضرورة أن تعكس الحكومة نتائج الانتخابات، وقال "كما طالبنا بتمثيل العلويين والسريان، فقد حان الوقت لتمثيل الطائفتين".

 

وأضاف باسيل "طالبنا بأمور غير مستجدة، أولا موضوع النزوح السورى وطالبنا بوضع خطة وطنية، ثانيا الوضع الاقتصادى الخطير الذى يتطلب مكافحة جدية للفساد وخطة طوارئ اقتصادية".

 

وكان سعد الحريرى قد بدأ صباح اليوم مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث التقى مع عدد من القوى النيابية فى البرلمان الجديد للتشاور حول توزيع الحقائب الوزارية وبرنامج الحكومة.

 


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