video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونسيون ينظمون وقفة للمطالبة بحق الإفطار فى شهر رمضان

الإثنين، 28 مايو 2018 10:41 ص
تونسيون ينظمون وقفة للمطالبة بحق الإفطار فى شهر رمضان وقفة فى تونس
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق
نظم عدد من المواطنين التونسيين وقفة أمام وزارة الداخلية، لوضع حد لما أسموه التضييق على الحريات العامة، وطالب المتظاهرون وزير الداخلية بوقف تنفيذ قرار غلق المقاهى فى شهر رمضان.

من جانبها قالت يمينة الثابت، رئيس جمعية حماية الأقليات، فى تصريحات لقناة فرانس 24، إن الهدف من التظاهرة هو احترام الدستور التونسى، الذى يعبر عن رغبة الشعب والمجتمع التونسى.

وقال هادى يحمد، كاتب تونسى، إن التجاوزات الأخيرة التى قامت بها وزارة الداخلية بحق العديد من المواطنين التونسيين وتقسيمها للتونسيين لأغلبية وأقلية، كان سببا كفيلا لتنظيم تلك الوقفة.

بدوره عقب خليفة الشيبانى، الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، على مطالبات المتظاهرين، قائلا: إن هذه الإجراءات تطبق منذ العام 1981، مشددا على عدم معاقبة أى تونسى يجهر بالإفطار فى شهر رمضان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية بالمظيلة فى تونس

كأس العالم 2018.. تونس فى اختبار ودي قوي أمام البرتغال

تونس

شهر رمضان

فرانس 24

اخبار تونس




لا تفوتك
الرئاسة: السيسى اطمأن على صلاح وأكد وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية له

الرئاسة: السيسى اطمأن على صلاح وأكد وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية له

رجل أعمال أمريكى يقاضى شقيق أمير قطر لاختراقه بريده الإلكترونى

رجل أعمال أمريكى يقاضى شقيق أمير قطر لاختراقه بريده الإلكترونى

صور..طبول الاستعدادات للثانوية العامة تدق..المحافظات تنتهي من تجهيز استراحات المراقبين..مراوح ومراتب بالاستراحات..ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة أمام اللجان..العصا الإليكترونية للكشف عن المحمول ومنع الغش

صور..طبول الاستعدادات للثانوية العامة تدق..المحافظات تنتهي من تجهيز استراحات المراقبين..مراوح ومراتب بالاستراحات..ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة أمام اللجان..العصا الإليكترونية للكشف عن المحمول ومنع الغش

المصريون يصبون غضبهم ضد راموس بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. حسابه على "فيس بوك" يتحول لساحة للدعاء عليه.. محمد هنيدى: الهى تتحرق بجاز.. "ramos the animal" يتصدر تويتر.. ومعلقون ينشرون عنوانه ورقم تليفونه بمدريد

المصريون يصبون غضبهم ضد راموس بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. حسابه على "فيس بوك" يتحول لساحة للدعاء عليه.. محمد هنيدى: الهى تتحرق بجاز.. "ramos the animal" يتصدر تويتر.. ومعلقون ينشرون عنوانه ورقم تليفونه بمدريد

الملياردير الأمريكى ريتشارد برانسون يخطط لزيارة الفضاء خلال أشهر قليلة

الملياردير الأمريكى ريتشارد برانسون يخطط لزيارة الفضاء خلال أشهر قليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة