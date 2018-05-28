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تهديد مسئول بمدرسة أمريكية بالقتل بسبب دقيقة حداد على شهداء مسيرات العودة بغزة

الإثنين، 28 مايو 2018 04:15 م
تهديد مسئول بمدرسة أمريكية بالقتل بسبب دقيقة حداد على شهداء مسيرات العودة بغزة مسيرات العودة
نيويورك (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن مساعد مدير مدرسة فى ولاية نيويورك الأمريكية تلقى تهديدا بالقتل بعد انتشار أخبار عن دقيقة الصمت التى وقفتها المدرسة بمبادرة من أحد التلاميذ، تكريما لشهداء "مسيرات العودة" الفلسطينية فى قطاع غزة.

ونقل الموقع الإلكترونى للصحيفة اليوم الاثنين، عن وليام ستراود مساعد مدير مدرسة "ذا بيكون" قوله - خلال اجتماع مع أولوياء أمور التلاميذ قبل أيام - "إنه تلقى تهديدا بالقتل بعد انتشار الأنباء عن دقيقة الصمت"، فيما أكدت شرطة نيويورك تلقيها شكوى بهذا الصدد.

وأوضح ستراود أن المدرسة وافقت على دقيقة الحداد التى طلبها أحد الطلاب يوم 15 مايو الماضى صبيحة استشهاد نحو 60 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى شرق غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرسة (ذا بيكون) لم تكن هى الوحيدة من مدارس نيويورك التى تشهد توترا على خلفية تعاطف العاملين فيها مع الضحايا الفلسطينيين بعد (مسيرات العودة)، حيث قررت مدرسة (ريفرديل كانتري) بمقاطعة ذا برونكس تعليق عمل شون ريدن مدرس التاريخ بسبب تفاعله مع الطلاب فيما يخص النزاع الفلسطينى - الإسرائيلى وهجومه على إسرائيل، وذلك وفق ما ذكره مصدر لنيويورك بوست.

 


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