video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أبرز الحالات القانونية لقائمة المنقولات وفقا لقانون الأحوال الشخصية

الإثنين، 28 مايو 2018 04:00 ص
تعرف على أبرز الحالات القانونية لقائمة المنقولات وفقا لقانون الأحوال الشخصية محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

قائمة المنقولات ورقة يحررها أهل العروس تثبت المنقولات الخاصة بالزوجة و يوقع عليها الزوج، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" الحالات القانونية لقائمة المنقولات وفق قانون الأحوال الشخصية.

تستخدم قائمة المنقولات من الزوجة حال إيقاع الطلاق ويلتزم الزوج  بالمحافظة عليها وتغيير ما يتلف فيها، ويتم وضع قيمة المشغولات الذهبية فى هذه القائمة المتمثلة فى قيمة شبكتها وتطالب بها حال الطلاق، وإذا قام الزوج ببيع إحدى المنقولات بمفرده فيكون مبدداً لجزء من المنقولات وتستطيع الزوجة أن تحرر ضده جنحة تبديد المنقولات الزوجية ويهدد فيها بالحبس ، يجب إذا قام الزوج باستبدال أحدى هذه المنقولات حال هلاكها أن يحصل على توقيع الزوجة أو ذويها حتى لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات.

وإذا قام الزوج بتبديد إحدى المنقولات المحررة فى القائمة فيقوم بسداد قيمتها للزوجة وذلك بموجب أما إنذار على يد محضر يقوم فيه بعرض هذه القيمة أو بأخذ مستند موقع عليه من الزوجة أو والدها بقيامه باستلامها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيدة بالمنوفية لمحكمة الأسرة: "حمايا تحرش بى فى غياب زوجى"

"مروة" لمحكمة الأسرة: "حماتى حرمتنى من زوجى 8 سنوات وطعنت فى شرفى"

محكمه الاسره

دعوى خلع

خلافات زوجيه

اخبار الحوادث

عنف زوجى

اخبار حوادث مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
الرئاسة: السيسى اطمأن على صلاح وأكد وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية له

الرئاسة: السيسى اطمأن على صلاح وأكد وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية له

رجل أعمال أمريكى يقاضى شقيق أمير قطر لاختراقه بريده الإلكترونى

رجل أعمال أمريكى يقاضى شقيق أمير قطر لاختراقه بريده الإلكترونى

صور..طبول الاستعدادات للثانوية العامة تدق..المحافظات تنتهي من تجهيز استراحات المراقبين..مراوح ومراتب بالاستراحات..ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة أمام اللجان..العصا الإليكترونية للكشف عن المحمول ومنع الغش

صور..طبول الاستعدادات للثانوية العامة تدق..المحافظات تنتهي من تجهيز استراحات المراقبين..مراوح ومراتب بالاستراحات..ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة أمام اللجان..العصا الإليكترونية للكشف عن المحمول ومنع الغش

المصريون يصبون غضبهم ضد راموس بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. حسابه على "فيس بوك" يتحول لساحة للدعاء عليه.. محمد هنيدى: الهى تتحرق بجاز.. "ramos the animal" يتصدر تويتر.. ومعلقون ينشرون عنوانه ورقم تليفونه بمدريد

المصريون يصبون غضبهم ضد راموس بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. حسابه على "فيس بوك" يتحول لساحة للدعاء عليه.. محمد هنيدى: الهى تتحرق بجاز.. "ramos the animal" يتصدر تويتر.. ومعلقون ينشرون عنوانه ورقم تليفونه بمدريد

الملياردير الأمريكى ريتشارد برانسون يخطط لزيارة الفضاء خلال أشهر قليلة

الملياردير الأمريكى ريتشارد برانسون يخطط لزيارة الفضاء خلال أشهر قليلة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

hany

اللي يمضي عليها

يستاهل اللي يجري له

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة