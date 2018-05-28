تعرف على أبرز الحالات القانونية لقائمة المنقولات وفقا لقانون الأحوال الشخصية

كتبت أسماء شلبى

قائمة المنقولات ورقة يحررها أهل العروس تثبت المنقولات الخاصة بالزوجة و يوقع عليها الزوج، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" الحالات القانونية لقائمة المنقولات وفق قانون الأحوال الشخصية.

تستخدم قائمة المنقولات من الزوجة حال إيقاع الطلاق ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها وتغيير ما يتلف فيها، ويتم وضع قيمة المشغولات الذهبية فى هذه القائمة المتمثلة فى قيمة شبكتها وتطالب بها حال الطلاق، وإذا قام الزوج ببيع إحدى المنقولات بمفرده فيكون مبدداً لجزء من المنقولات وتستطيع الزوجة أن تحرر ضده جنحة تبديد المنقولات الزوجية ويهدد فيها بالحبس ، يجب إذا قام الزوج باستبدال أحدى هذه المنقولات حال هلاكها أن يحصل على توقيع الزوجة أو ذويها حتى لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات.

وإذا قام الزوج بتبديد إحدى المنقولات المحررة فى القائمة فيقوم بسداد قيمتها للزوجة وذلك بموجب أما إنذار على يد محضر يقوم فيه بعرض هذه القيمة أو بأخذ مستند موقع عليه من الزوجة أو والدها بقيامه باستلامها.