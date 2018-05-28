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الإثنين، 28 مايو 2018 03:25 م
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تأجيل محاكمة 7 متهمين فى حريق مركز ملوى بالمنيا لـ4 يونيو

الإثنين، 28 مايو 2018 01:46 م
تأجيل محاكمة 7 متهمين فى حريق مركز ملوى بالمنيا لـ4 يونيو محكمة - أرشيفية
فريق المحافظات
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قررت اليوم الإثنين المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين  فى حرق وحدة  مرور مركز ملوى لجلسة 4 يونيو المقبل للمرافعة.
 
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود ومرافعة الدفاع عن بعض المتهمين  المحكوم عليهم بالسجن المؤبد  غيباييا العام قبل الماضى  قبل أن يتم القبض عليهم بتهمة تخريب منشات عامة وعسكرية والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون .
 
وفى قضية ثانية أجلت ذات المحكمة إعادة محاكمة 8 متهمين فى اقتحام مجلس مدينة ديرمواس، والمحكمة إلى يومى 2  و6  من الشهر المقبل للمرافعة .
 
وكانت النيابة العسكرية قد أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية من أبناء مركز ديرمواس بينهم المدانين اليوم  فى شهر مارس 2015.

 


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