بعد حملة "كفى".. الأتراك يدشنون "لست منهم" للتبرئ من حزب العدالة والتنمية

كتب- هاشم الفخرانى

بعد أسبوعين من حملة "كفى" التى هزت مواقع التواصل الاجتماعى والتى تصدرت موقع "تويتر" لرفض ترشح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومطالبته بالرحيل، انطلقت حملة "لست منهم" ردا على تصريحات رئيس الوزراء بن علي يلدرم حول دعم 81 مليون تركى لحزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه أردوغان.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن هاشتاج "لست منهم" تصدر قائمة أكثر الهاشتجات تغريدًا فى تركيا، كما وضع بعض المستخدمين صورة لابن يلدرم وهو يلعب القمار، وقال أحدهم: "لست معك فى القمار".

وخلال اجتماع سابق مع اللجان الشبابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذى أقيم فى الحادي عشر من مايو بالعاصمة أنقرة قال أردوغان :"الشباب العزيز، أعلم أنكم سئمتم"، ليعقب هذه التصريحات مباشرة تدشين مجموعة نشطاء على موقع تويتر هاشتاج بعنوان " سئمنا" تصدر قائمة أكثر الوسوم رواجا فى تركيا.