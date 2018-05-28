video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

برلين تطلب من شركة دايملر إجابات حول "الغش فى نسبة التلوث"

الإثنين، 28 مايو 2018 06:43 م
برلين تطلب من شركة دايملر إجابات حول "الغش فى نسبة التلوث" المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل
برلين (أ ف ب)
إضافة تعليق

أمهلت الحكومة الألمانية شركة دايملر لصناعة سيارات المرسيدس الاثنين، أسبوعين لتقديم توضيح كامل بعد أن قالت السلطات إن بعض سيارات الديزل التى تنتجها الشركة مزودة بأجهزة غير قانونية للغش فى نسبة التلوث الذى تطلقه تلك السيارات.

والأسبوع الماضى أمرت الهيئة الفيدرالية للنقل البرى شركة دايملر بسحب 5 آلاف عربة من طراز مرسيدس فيتو بعد أن عثرت فيها على أجهزة تساعد على الغش فى قياس نسبة التلوث، وهو ما طعنت به الشركة.

وقال وزير النقل اندرياس شوير عقب لقاء مع رئيس دايملر دايتر زيتشيه "سنبدأ حوارا اعمق بشأن هذه القضايا الفنية المعقدة بهدف تحديد عدد السيارات المتأثرة".

وقال شوير إنه منح زيتشيه أسبوعين لتوضيح المسألة، وأضاف "فى اجتماع أخر يعقد خلال 14 يوما، ستكون لدينا نتائج ملموسة".

وفى حال تأكدت شكوك الهيئة الفيدرالية للنقل البرى فستكون شركة دايملر ثانى شركة ألمانية عملاقة لصناعة السيارة تطالها فضيحة الغش فى قياس انبعاثات الديزل.

وتعانى صناعة السيارات فى المانيا من شكوك تحيط بها منذ ان اقرت شركة فولكس فاغن فى سبتمبر 2015 بأنها زودت 11 مليون سيارة ببرنامج غير قانونى يجعلها تبدو أقل تلويثا أثناء الاختبارات مقارنة مع الحقيقة عند قيادتها على الطريق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميركل تلتقى فى بكين زوجتى محاميين معتقلين

ممثل ميركل لشئون أفريقيا: مصر حلقة الوصل بين أوروبا وأفريقيا

المانيا

اخبار المانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

ميركل




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة