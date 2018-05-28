برلين تطلب من شركة دايملر إجابات حول "الغش فى نسبة التلوث"

برلين (أ ف ب)

أمهلت الحكومة الألمانية شركة دايملر لصناعة سيارات المرسيدس الاثنين، أسبوعين لتقديم توضيح كامل بعد أن قالت السلطات إن بعض سيارات الديزل التى تنتجها الشركة مزودة بأجهزة غير قانونية للغش فى نسبة التلوث الذى تطلقه تلك السيارات.

والأسبوع الماضى أمرت الهيئة الفيدرالية للنقل البرى شركة دايملر بسحب 5 آلاف عربة من طراز مرسيدس فيتو بعد أن عثرت فيها على أجهزة تساعد على الغش فى قياس نسبة التلوث، وهو ما طعنت به الشركة.

وقال وزير النقل اندرياس شوير عقب لقاء مع رئيس دايملر دايتر زيتشيه "سنبدأ حوارا اعمق بشأن هذه القضايا الفنية المعقدة بهدف تحديد عدد السيارات المتأثرة".

وقال شوير إنه منح زيتشيه أسبوعين لتوضيح المسألة، وأضاف "فى اجتماع أخر يعقد خلال 14 يوما، ستكون لدينا نتائج ملموسة".

وفى حال تأكدت شكوك الهيئة الفيدرالية للنقل البرى فستكون شركة دايملر ثانى شركة ألمانية عملاقة لصناعة السيارة تطالها فضيحة الغش فى قياس انبعاثات الديزل.

وتعانى صناعة السيارات فى المانيا من شكوك تحيط بها منذ ان اقرت شركة فولكس فاغن فى سبتمبر 2015 بأنها زودت 11 مليون سيارة ببرنامج غير قانونى يجعلها تبدو أقل تلويثا أثناء الاختبارات مقارنة مع الحقيقة عند قيادتها على الطريق.