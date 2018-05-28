برلمانى عراقى: نصاب جلسة البرلمان اليوم لم يكتمل

بغداد أ ش أ

أكد رئيس كتلة كفاءات فى البرلمان العراقى النائب هيثم الجبورى، اليوم الاثنين، أن نصاب جلسة البرلمان اليوم لم يكتمل، مشيرا إلى النصاب لم يتعد 140 نائبا.

وقال الجبورى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية، إنه "فى الوقت الذى نعلن فيه تأييدنا المطلق لأى قرار يصدر من جهة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية يهدف الى معالجة الخروقات والشبهات التى شابت العملية الانتخابية الأخيرة وضرورة النظر فى جميع الطعون والشكوك التى يطرحها الأشخاص أو الكتل أو المنظمات فإننا نحث هذه الجهات بأخذ الطرق الدستورية والقانونية".

وأضاف أنه "ليس من المعقول أن نعترض على شبهة بشبهة، واليوم لم يكن النصاب مكتمل ولم يتعدى الحضور الـ ١٤٠ نائبا وهذا منافى للنظام الداخلى والقواعد العامة فى اتخاذ القرارات وأن لا نترك مجال للطعن والتشكيك فى تلك القرارات".

وعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسته الاستثنائية برئاسة رئيسه سليم الجبوري.