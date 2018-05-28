بالأسماء.. 108 طلاب يحصدون الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

حصل "اليوم السابع"، على قائمة أسماء 108 طلاب حصلوا على الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

كان اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية، وأكد مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن نسبة النجاح ارتفعت عن العام الماضى بشكل كبير.

وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة النجاح وصلت إلى 70.5% من إجمالى العدد المتقدم للامتحانات.

وأضاف أنه سيتم تكريم 108 طلاب حصلوا على الدرجة النهائية فى أقرب وقت، موضحا أنه سيتم رفع النتيجة على موقع المديرية لتسهيل حصول الطلاب عليها.