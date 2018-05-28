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اليورو يصعد من أدنى مستوى فى عدة أشهر وسط انتخابات مبكرة تلوح فى أفق إيطاليا

الإثنين، 28 مايو 2018 11:21 ص
اليورو يصعد من أدنى مستوى فى عدة أشهر وسط انتخابات مبكرة تلوح فى أفق إيطاليا اليورو
رويترز
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ارتفع اليورو من أدنى مستوياته فى عدة أشهر اليوم الاثنين بعدما رفض الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا تعيين واحد من منتقدى العملة الموحدة فى منصب وزير الاقتصاد ، مما زاد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة.

وصعد اليورو أكثر من 0.6  فى المئة إلى 1.1728 دولار متعافيا من أقل مستوى فى ستة أشهر ونصف الشهر عند 1.1646 دولار الذى سجله يوم الجمعة.

كما زادت العملة الأوروبية الموحدة 0.8  فى المئة مقابل الفرنك السويسرى والين اليابانى لتتعافى من أقل مستوى فى ثلاثة أشهر و11 شهرا على الترتيب.

وضغط حزب رابطة الشمال المنتمى لأقصى اليمين و حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات ، وهما الحزبان اللذان يحاولان تشكيل ائتلاف فى ايطاليا ، من أجل تعيين باولو سافونا وزيرا للاقتصاد. والآن يبدو أن إجراء انتخابات مبكرة بات أمرا حتميا.

 


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