النيابة تطلب التحريات لكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية فى الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مشاجرة نشبت بين عدة أشخاص بمنطقة الحوامدية؛ استخدموا خلالها الأسلحة النارية، بسبب خلافات على أولوية المرور للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما تحفظت على أسلحة النارية التى تم ضبطها بحوزة المتهمين، وأمرت بعرضها على المعمل الجنائى لفحصها.

كانت مباحث الجيزة ألقت القبض على 4 أشخاص، لاتهامهم بالتشاجر بقرية فى الحوامدية، بسبب الخلاف على أولوية المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى المركز، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين موظف وبين صاحب مصنع، بسبب الخلاف على أولوية المرور بدراجة بخارية، حيث تدخل شخصين لمناصرتهما، وأطلق صاحب المصنع عيار نارى من سلاح كان بحوزته دون وقوع إصابات.