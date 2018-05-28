النائب طارق متولى يطالب بحضور وزير النقل للبرلمان بسبب صفقة الـ20 مليار جنيه

كتب ـ هشام عبد الجليل

تقدم طارق متولى، عضو مجلس النواب مستقل، بطلب إحاطة لوزير النقل، من خلال مجلس النواب، بشأن توريد وتصنيع 1300 عربة قطار ما بين مكيفة وعادية باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه، فيما يطلق عليها أكبر صفقة لتحديث وتطوير خدمات مرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية.

وشدد متولى، لـ"اليوم السابع"، على ضرورة حضور وزير النقل للبرلمان للكشف عن تفاصيل هذه الصفقة التى أعلن عنها وأنها ستكون الأكبر فى تاريخ السكة الحديد، موجها عدد من التساؤلات للوزير مفادها هل هذه الصفقة تعتبر من ضمن خطة الحكومة لتحديث البنية الأساسية للسكة الحديد والتى سبق وأن أعلن عنها الوزير من قبل، وهل هذه العربات سيكون بها مكون محلى كما أعلن أيضا من قبل فى إحدى اجتماعاته بالبرلمان.

وانتقد عضو مجلس النواب، عدم معرفة المعلومات الخاصة بتطوير السكة الحديد وإبرام الصفقات سوى من وسائل الإعلام، متسائلا: لماذا لم يعرض الوزير على البرلمان تفاصيل هذه الصفقة وكيف ستتم ومن اين التمويل الخاص بها والجدول الزمنى لتطوير المرفق بالكامل؟.