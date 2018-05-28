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الإثنين، 28 مايو 2018 03:19 م
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"المعلمين" تستنكر تكليف معلمات فى المنيا بتصحيح الثانوية العامة فى قنا

الإثنين، 28 مايو 2018 02:40 م
"المعلمين" تستنكر تكليف معلمات فى المنيا بتصحيح الثانوية العامة فى قنا خلف الزناتي القائم بأعمال نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس
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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، شكوى من غرفة عمليات النقابة الفرعية للمعلمين بملوي برئاسة حمادة النقيب تفيد بتضرر عدد كبير من معلمى ومعلمات محافظة المنيا، من تكليفهم الصادر من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بتصحيح امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل؛خاصةً وأن تلك المحافظة تبعد حوالى 500 كيلو متر من ملوى.
 
من جانبه، أكد "الزناتى" بضرورة مراعاة ظروف المعلمين خاصةً المعلمات نظراً للظروف الأسرية والحياتية التى تتطلب وجود المعلمة بجانب أسرتها بشكل يومى ولاسيما فى شهر رمضان الكريم.
 
وشدد "الزناتى" على أن هناك تعنت ضد هؤلاء المعلمين وعدم مراعاة ظروف تلك الفئة المسلوب حقها، لافتاً إلى أن تلك القرارات المجحفة لا فائدة منها وكان من الممكن تكليفهم بالتصحيح فى محافظة أسيوط بدلاً من تواجدهم فى قنا التى يفصلها عن محافظة المنيا محافظتى أسيوط وسوهاج وهو ما يؤكد أن هذا القرار غير مدروس، مؤكدا أنه يجرى الآن التواصل مع كل الجهات المعنية لإنهاء هذه الأزمة، مشدداَ على النقابة لن تتدخر جهداً فى سبيل راحة المعلمين والمحافظة على حقوقهم.
 

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نقابة المعلمين

الثانوية العامة

تصحيح امتحانات الثانوية




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