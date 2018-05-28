"المركزى التركى" يعلن تغيير سعر الفائدة الرئيسى

رويترز

قال البنك المركزى التركى اليوم الإثنين، إنه قرر استكمال عملية تبسيط السياسة النقدية، وأن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيصبح سعر الفائدة الرئيسى، وذلك عند مستوى مساو لسعر التمويل الحالى البالغ 16.5 %.

ولسنوات اعتمد البنك على نظام معقد لأسعار فائدة متعددة، قال اقتصاديون إنه يحد من إمكانية التنبؤ بالسياسة النقدية، وكان التمويل يجرى من خلال سعر نافذة الإقراض الطارئ الذى رفُع بواقع ثلاث نقاط مئوية الأسبوع الماضى إلى 16.5% لدعم الليرة المتهاوية.

وقال البنك المركزى فى بيان إنه سيبدأ العمل بالنظام الجديد فى أول يونيو، وسيتحدد سعر الاقتراض والإقراض لأجل ليلة فى حدود 150 نقطة أساس تزيد أو تقل عن سعر إعادة الشراء.

وارتفعت العملة التركية إلى 4.6070 ليرة للدولار بعد الإعلان من مستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ 4.7052. لكنها تظل منخفضة 18% منذ بداية العام.

وارتفعت العملة فى التعاملات المبكرة بعد ما قال اقتصاديون إنها تلميحات صدرت مطلع الأسبوع عن محافظ البنك المركزى مراد جيتينكايا إلى تحرك وشيك لتبسيط السياسة.