المتحدث باسم المقاومة الوطنية باليمن: قيادات الحوثى تحاول إجبار عناصرها على القتال

كتب إبراهيم حسان

أكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية باليمن، العقيد الركن صادق الدويد، أن القوات المسلحة الإماراتية شاركت وساندت عمليات التحرير قرب الحديدة.

وقال العقيد الركن صادق الدويد، فى تصريحات لفضائية سكاى نيوز عربية، إن مئات الألغام تم نزعها من الطرقات فقط، لذاك شكلت القوات المشتركة فرقا عديدة لنزع الألغام ولتوعية الأهالى حول خطورتها، مؤكدا أن إيران وميليشيات حزب الله هى من زودت الحوثى بالخبرات اللازمة لزراعة الألغام.

وأوضح المتحدث باسم المقاومة الوطنية باليمن، أن بعض الألغام تفجرت بعناصر الحوثى بسبب العشوائية فى زراعتها، كما أن قيادات الحوثى تحاول إجبار عناصرها على القتال، لكن أكثر من نصف قيادات الحوثى فروا من المعارك تاركين عناصرهم من دون قيادة، مخلفين أسلحتهم وعناصرهم إما أسرى أو قتلى، متابعا: "ميليشيات الحوثي في وضع بائس وفقدت السيطرة على القيادة، والقوات المشتركة باتت الآن على أبواب مدينة الحديدة".

وأشار العقيد الركن صادق الدويد المتحدث باسم المقاومة الوطنية في اليمن، إلى أن 15 كيلومترا فقط تفصل القوات عن مطار الحديدة، وأن المسافة المحررة خلال 3 أيام هي 78 كيلومترا في الساحل الغربى، معلنا بالقول: "القوات المشتركة حققت انتصارا باهرا في الدريهمى".