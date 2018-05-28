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الإثنين، 28 مايو 2018 03:58 م
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الفنزويليون يعيشون بدون مياه بمنازلهم لعدة أشهر.. والحكومة: بسبب الصيانة

الإثنين، 28 مايو 2018 03:15 م
الفنزويليون يعيشون بدون مياه بمنازلهم لعدة أشهر.. والحكومة: بسبب الصيانة احتجاجات فى فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "النيوبو إيرالد" الأرجنتينة، اليوم الاثنين، الفنزويليين، يعيشون بدون مياه منذ عدة أشهر، مضيفة أن الحكومة الفنزويلية بررت عدم وجود مياه فى منازل الفنزويليين بأنها نتيجة لصيانة البنية التحتية لشبكة المياه، ولكن الحقيقة هو عدم وجود اموال كافية لصيانة تلك البنية التحتية مما سيجعل حل تلك المشكلة معقد للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفنزويليين غارقين فى المشاكل الاقتصادية والسياسية ويواجهون صراعات اجتماعية يومية تنتهى فى الغالب إلى احتجاجات ومظاهرات يتم ردعها، ما جعل هناك حالة من اليأس لدى الشعب الفنزويلى من أى محاولة للخروج من تلك الأزمة خاصة بعد فوز الحكومة والرئيس نيكولاس مادورو مجددا فى الانتخابات الرئاسية التى جرت 20 مايو الجارى.

وقال أحد رموز المعارضة لويس بارا إن هناك العديد من المشاكل الخاصة بالمياه فى البلاد، فالناس يمكثون لأسابيع دون مياه فى منازلهم ، ومحطات معالجة المياه تم تفكيك معظمها  تقريبا بسبب نقص الاموال اللازمة لتصليحها ، كما أنه لا يوجد سياسة لإعادة الاستثمار فى إعادة صيانة البنية التحتية الخاصة بتلك المحطات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الذى تتهم فيه المعارضة الحكومة بالتقصير فى إصلاح وصيانة شبكات المياه والمحطات والبنية التحتية، اتهمت الحكومة الفنزويلية الوضع وقالت إنها "محاولة من المعارضة للتخريب والضغط على الحكومة ، وإثارة الجدل لدى الشعب الفنزويلى".


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