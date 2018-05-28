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الإثنين، 28 مايو 2018 02:26 م
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الصين ترفض الاتهام الأمريكى بنقل التكنولوجيا قسريا

الإثنين، 28 مايو 2018 01:57 م
الصين ترفض الاتهام الأمريكى بنقل التكنولوجيا قسريا الرئيس الصينى
رويترز
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أبلغت الصين، اليوم الاثنين، جهاز تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية أن الاتهامات الأمريكية بأن بكين ترغم الشركات على نقل التكنولوجيا مقابل إقامة مشروعات فى الصين لا أساس لها.

وقال السفير تشانغ شيانغ تشن "بحسب وجهة النظر الأمريكية فإن الصين ترغم الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا من خلال وضع اشتراطات للمشروعات المشتركة وقيود على الحصص الأجنبية وإجراءات تراخيص إدارية".

وتابع "لكن فى الواقع لا يتطلب أى من هذه الإجراءات التنظيمية نقل التكنولوجيا من الشركات الأجنبية".

 

 


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