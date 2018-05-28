الصين ترفض الاتهام الأمريكى بنقل التكنولوجيا قسريا

رويترز

أبلغت الصين، اليوم الاثنين، جهاز تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية أن الاتهامات الأمريكية بأن بكين ترغم الشركات على نقل التكنولوجيا مقابل إقامة مشروعات فى الصين لا أساس لها.

وقال السفير تشانغ شيانغ تشن "بحسب وجهة النظر الأمريكية فإن الصين ترغم الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا من خلال وضع اشتراطات للمشروعات المشتركة وقيود على الحصص الأجنبية وإجراءات تراخيص إدارية".

وتابع "لكن فى الواقع لا يتطلب أى من هذه الإجراءات التنظيمية نقل التكنولوجيا من الشركات الأجنبية".