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الإثنين، 28 مايو 2018 09:59 م
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السعودية تواصل دعمها لجيبوتى وتخفف معاناة 3000 أسرة بمناسبة شهر رمضان

الإثنين، 28 مايو 2018 09:55 م
السعودية تواصل دعمها لجيبوتى وتخفف معاناة 3000 أسرة بمناسبة شهر رمضان خادم الحرمين الشريفين وولى عهده
كتب مصطفى عنبر
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انطلق اليوم،الإثنين، حفل تدشين النسخة الرابعة من مشروع جامع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإفطار الصائمين بجمهورية جيبوتى، وذلك بساحات الجامع بالعاصمة جيبوتى تحت رعاية، وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية بجمهورية جيبوتى، منى عثمان، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين حسن بن محمد الأحمرى، وممثلى المنظمات المحلية والدولية.

 

وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية بجيبوتى، أن هذا المشروع يسهم فى تخفيف معاناة الفقراء وذوى الدخل المحدود، وأنه يعكس عمق العلاقات الأخوية التى تربط بين جيبوتى والسعودية.

 

من جانبه، قال الملحق الدينى بسفارة خادم الحرمين الشريفين فى جيبوتى، عبدربه بن أحمد الحكمى، إن هذا المشروع يأتى ضمن الأنشطة الرمضانية التى تقوم بها الملحقية فى كل عام، حيث يستفيد منها هذا العام نحو 3000 أسرة فى العاصمة جيبوتى، والمحافظات، كما يستفيد منه الأسر المتضررة بفعل الأمطار الأخيرة التى هطلت على جيبوتى خلال الأسبوع الماضى.

 

وأوضح أن هذا المشروع يأتى فى إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده الأمير محمدج بن سلمان، لمساعدة الفئات المحتاجة فى جيبوتى وامتدادا للدعم المتواصل بين البلدين.

 


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