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الإثنين، 28 مايو 2018 12:50 م
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السجن 10 أعوام لإسبانية لتجنيدها النساء عبر الإنترنت وتزويجهن لدواعش سوريا

الإثنين، 28 مايو 2018 12:39 م
السجن 10 أعوام لإسبانية لتجنيدها النساء عبر الإنترنت وتزويجهن لدواعش سوريا عناصر تنظيم داعش - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قضت المحكمة الوطنية الإسبانية بالسجن 10 أعوام على امرأة إسبانية، بتهمة تجنيد نساء عبر الشبكات الاجتماعية وتزويجهن لمقاتلى تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا، حيث تتكفل بكل إجراءات السفر.

 

وقالت صحيفة "كوب" الإسبانية، إن المتهمة وتدعى سيلفيا سيليستين على علاقة بالإرهابى "أيوب المغربى" الذى اعتقل فى عام 2015 بألمانيا بعد فراره من إسبانيا، والذى كان أعلن عبر الفيس بوك نيته الهجوم على إسبانيا فى أقرب وقت، وأُلقى القبض عليه وعوقب بالسجن 8 سنوات.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن النساء أكثر ميلا وتجاوبا للخطاب التحريضى الذى يبثه تنظيم داعش عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وأن 55.6% من السيدات لديهن القابلية للإنضمام إلى صفوف الميليشيات المسلحة مقابل 30.8% من الرجال.

 

وأضافت أن هناك ارتفاع لافت فى عدد النساء داخل التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش، ويتزايد دور المرأة فى صفوف الإرهاب بشكل كبير، حيث يوجد بحسب معلومات استخباراتية أن 5 آلاف مقاتل أجنبى انضموا خلال السنوات الأخيرة إلى التنظيم فى سوريا والعراق من بينهم 500 سيدة على أقل تقدير.


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