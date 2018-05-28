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الإثنين، 28 مايو 2018 12:57 م
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الرئيس الإيطالى يكلف كارلو كوتاريلى المؤيد للتقشف بتشكيل الحكومة

الإثنين، 28 مايو 2018 12:35 م
الرئيس الإيطالى يكلف كارلو كوتاريلى المؤيد للتقشف بتشكيل الحكومة الرئيس الإيطالى
(أ ف ب)
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كلف الرئيس الايطالى سيرجيو ماتاريلا رسميا، اليوم الاثنين، رجل الاقتصاد المؤيد للتقشف كارلو كوتاريلى بتشكيل حكومة تكنوقراط، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

وقال الأمين العام للرئاسة أوغو زامبيتى للصحفيين إن "الرئيس ماتاريلا استقبل كوتاريلى وطلب منه تشكيل حكومة".

ودخلت إيطاليا أزمة سياسية بعد انهيار محادثات لتولى الأحزاب الشعبوية السلطة فى ظل توقعات بأن يعين الرئيس، اليوم الاثنين، رجل اقتصاد مؤيدا للتقشف هو كارلو كوتاريلى لقيادة حكومة تكنوقراط تقود البلاد إلى انتخابات جديدة.

ورفض الرئيس سيرجيو ماتاريلا تعيين المعارض للاتحاد الأوروبى باولو سافونا وزيرا للاقتصاد، ما أثار حفيظة حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات التقليدية وحزب "الرابطة" اليمينى المتشدد ودفع مرشحهما لمنصب رئاسة الوزراء جوزيبى كونتى (53 عاما) إلى التخلى عن تكليفه تشكيل الحكومة.

وقال كونتى المحامى الحديث العهد بالسياسة "تخليت عن تكليفى تشكيل حكومة التغيير"، ما أدخل البلاد فى أزمة سياسية بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة غير الحاسمة التى جرت فى مارس.

وأوضح ماتاريلا أنه وافق على كل الوزراء المقترحين عدا سافونا الذى وصف اليورو بأنه "قفص ألمانى" وقال إن إيطاليا بحاجة الى خطة للخروج من العملة الأوروبية الموحدة "إذا اقتضى الأمر".

وندد رئيسا حزب "الرابطة" وحركة "خمس نجوم" ماتيو سالفينى ولويجى دى مايو برفض الرئيس معتبرين أنه ناجم عن تدخل ألمانيا ووكالات التصنيف الائتمانى وجماعات الضغط المالى.


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