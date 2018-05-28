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الدفاع الليتوانية: قوات الناتو الجوية ترافق طائرات روسية مرتين خلال أسبوع

الإثنين، 28 مايو 2018 05:50 م
الدفاع الليتوانية: قوات الناتو الجوية ترافق طائرات روسية مرتين خلال أسبوع برلمان حلف الناتو
فيلنيوس (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، اليوم الإثنين، أن مقاتلات القوات الجوية لحلف الناتو، التى تقوم بمهمة الشرطة الجوية فى منطقة البلطيق، رافقت طائرات روسية مرتين، خلال أسبوع.

وجاء فى بيان الوزارة، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية : "من 21 حتى 27 مايو، أقلعت مقاتلات القوات الجوية لحلف الناتو، التى تقوم بمهام الشرطة الجوية فى منطقة البلطيق، مرتين إلى أجواء بحر البلطيق من أجل مرافقة طائرات عسكرية روسية".

وبدأت القوات الجوية البرتغالية والإسبانية تنفيذ مهام الشرطة الجوية فى ليتوانيا، منذ بداية شهر مايو، بعشر مقاتلات.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية سابقاً بأن جميع الرحلات الجوية للقوات الجوية الروسية تتم وفقاً للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوى فوق المياه المحايدة دون انتهاك الحدود الجوية للدول الأخرى.

 


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