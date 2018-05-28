الداخلية تضبط هارب من المؤبد فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضى ـ فتحية الديب

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية فى ضبط سجين هارب من سجن أبوزعبل.

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة مشتول السوق قيام عاطل مقيم ببندر مشتول السوق "هارب من سجن أبوزعبل فى يناير 2011 فى جناية قتل عمد والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وسبق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح بدون ترخيص، خطف"، بالتردد على قرية السلطان حسن فى أبو كبير.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.